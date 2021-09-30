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الحلبوسي يصل إلى الموصل
سياسة
2021-09-30 | 13:18
208 مشاهدة
وصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مساء اليوم الخميس، إلى الموصل.
وقال مكتب الحلبوسي في بيان مقتضب، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وصل قبل قليل إلى مدينة الموصل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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