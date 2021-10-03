نص كلمة مقتدى الصدر خلال مهرجان للكتلة الصدرية في النجف

أدناه نص الكلمة:أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم.. توكلت على الله رب العالمينوصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعينبسم الله الرحمن الرحيمقبل أن أبدأ بهذه الكلمة والحديث أرجو منكم تنظيم اموركم لكي لا يكون آخر لقاء بيني وبينكم، وإلّا يكون آخر لقاء بيني وبينكم.. أكرر.بسم الله الرحمن الرحيمالوطن بحاجة إلى جهود الخيرين أمثالكم، الوطن بحاجة إلى جهود الإصلاحيين أمثالكم، الى متى يبقى العراق وسط هذا الفساد؟أمْا آنَ للفساد أنْ ينجلي؟ أما آنَ للإصلاح أنْ ينتشر؟امْا آنَ للسلام أنْ يكون في ربوع العراق منتشراً؟ألا يكفينا إحتلال؟ ألا يكفينا إرهاب؟ ألا يكفينا الجوع والفقر؟ألا يكفي الخوف؟إلى متى ومتى نعيش بأمن وسلام واخوة ومحبة؟إلى متى هذه الصراعات السياسية؟ إلى متى هذه الصراعات الحزبية؟ إلى متى هذا التسقيط الذي بيننا؟العراق بحاجة إلى تكاتف، العراق بحاجة الى حكمة وفكر وعقل وقلب، ليس إلى قوة فقط؛ نعم نردع الأعداء بالقوة، إمريكا، إسرائيل، الإرهاب، التطبيع، لكن لا أنْ نتصارع فيما بيننا، كفانا تصارعاً فيما بيننا.العراق بحاجة -اكرر مرة أخرى- العراق بحاجة الى السلام.وإنْ كانت الكتلة الصدرية هي التي ستكون الأوفر حظاً والأكثر كراسي في قبة البرلمان يجب عليها أنْ تأخذ بزمام الأمور ابتداءً من السلام، السلام يجب أنْ يعم العراق، الشعب يجب ان يعيش بكرامة وبعزة، لا بفقر وجوع وخوف وذلّة.الشعب العراقي ملَّ -حبيبي- من هذه (السوالف)، فإمّا أنْ نأتي بالجديد، أو لا نأتي أصلاً، فالكتلة الصدرية عليها أنْ تكون بثوب جديد وبأُسلوب جديد يتعايش مع الشعب وتطلعاته ومتطلباته، يجب أنْ تكون على قدر المسؤولية؛ لكي تحظى بدعمنا ودعمكم، وإنْ شاء الله بوادر هذا موجودة، وأنا آمل بالله أولاً -سبحانه وتعالى-، وثانياً بأفراد الكتلة، وثالثاً بكم، أنْ نحفظ العراق ونؤمّنه من الإرهاب والاحتلال والتطبيع والرذيلة والانحلال، وعليه أنْ يرجع العراق مرفوع الهامة، بجهودكم أجمعين.. شكراً لكم.