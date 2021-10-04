القضاء الاعلى يتخذ أربعة قرارات جديدة

وقال القضاء في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "عقد مجلس القضاء الاعلى جلسته الخامسة عشر المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 4-10-2021 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلاله مايلي :1- ناقش المجلس موضوع انتخابات مجلس النواب العراقي وقرر المجلس تشكيل هيئات قضائية في كافة المناطق الاستئنافية في يوم الاقتراع الموافق 10-10-2021 للنظر في الجرائم والمخالفات التي ترتكب اثناء العملية الانتخابية والتاكيد على تشديد الاجراءات القانونية لحماية صور ودعايات المرشحين للانتخابات.2- اقر المجلس ترقية عدد من القضاة ومنح عدد من المناصب القضائية التي يستوجب منحها اقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف كذلك تم اقرار نقل وانتداب عدد من القضاة واعضاء الادعاء العام بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.3- ناقش المجلس موضوع القاء القضاة محاضرات في مادة (المحكمة الافتراضية ) في كليات القانون وقرر تشكيل لجنة لاختيار القضاة المرشحين لها.4- أكد المجلس على الاعمام السابق بخصوص ارتداء الملابس اللائقة من قبل منتسبي مجلس القضاء الاعلى وأكد على ضرورة المحافظة على المظهر اللائق للموظف بما ينسجم مع مكانة القضاء في المجتمع".