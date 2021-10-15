الحكيم والحلبوسي يشددان على تجنب الانسداد السياسي بسبب نتائج الانتخابات

وقال مكتب الحكيم في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير مع الحلبوسي "تطورات المشهد السياسي في العراق ونتائج الإنتخابات البرلمانية وتبادل معه وجهات النظر حول الحلول اللازمة للمرحلة القادمة".وأكد الحكيم، وفق البيان، "أهمية تكاتف القوى الفائزة لتحقيق تطلعات الشعب، مبيناً أن الإنتخابات جاءت معالجة لإنسداد سياسي مر به العراق لذا ينبغي أن لا تكون نتائج الإنتخابات هذه سببا في إنسداد سياسي جديد داعيا إلى تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة، لافتاً إلى أن كل المصالح الخاصة محفوظة بتحقيق المصلحة العامة ومهددة إذا ما تأثرت المصلحة العامة".وجدد الحكيم، الدعوة للمفوضية والسلطة القضائية إلى "النظر بجدية بالطعون والشكاوى، مردفاً أن أخذ الطعون والشكاوى بجدية عالية والتدقيق في كل خرق حدث سيزيد من شفافية العملية الإنتخابية ويمهد لإستقرار العراق الذي يصب في مصلحة الجميع".