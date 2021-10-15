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رسالة من الصدر إلى حزب الدعوة.. هذا مضمونها

سياسة

2021-10-15 | 15:16
رسالة من الصدر إلى حزب الدعوة.. هذا مضمونها
23,113 مشاهدة

وجه زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، رسالة إلى حزب الدعوة الإسلامية.

ونقل محمد صالح العراقي عن الصدر قوله: "أيّها الأخوة الأحبّة في حزب الدعوة تداركوا أمركم واجمعوا أمركم لعلّكم تنالون من الله والشعب ما ناله شهيدنا وشهيدكم، من خلال كشف المُدّعين والمُنتمين لكم والمُتلطّخة أيديهم بالفـساد والدماء في الموصل والمحافظات الأخرى".

وأضاف، " عسى أنْ تعود وشائج المودة بينكم وبين آل الصدر أولاً ومع شعبكم وجيرانكم والعالم بأسره".

وتابع، "سمعتُ اليوم بتصريح (المالكي) في ما يخصّ العملية الإنتخابية الحالية ولعلي تفاجئت بكلامه لكنه منقوص.. فعليه تدارك ما ضاع وأضاع نصيحة منّي قربة الى الله تعالى. ولا يُعوّض ما ضاع بالتمسّك بالسلطة والتسلّط، فقد جَرَّبَ ولم ينجح، والمُجَرَّب لا يُجَرَّب".

واستدرك، "لكن من خلال إعادة النظر فيما حدث والعمل على مُحاسبة نفسه ومن ثم مَنْ لاذَ به أمام الله وأمام مجتمعه.. ويحتاج ذلك الى إقدام وشجاعة ومن دون تردّد قبل فوات الأوان. فإنه إنْ كان يجد نفسه بريئاً مما نسب إليه، فظهور برائته علناً أمر مطلوب.. ويعيد له ولحزبه رونقه الجميل ويُقرّبه الى الله وشعبه".

النص الكامل أدناه:
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