طلب عراقي إلى بولندا بشأن عراقيين عالقين

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة، أحمد الصحاف، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "سفارة جمهورية العراق في بولندا، تطالب منظمة الصليب الأحمر البولندي بالوصول إلى طالبي اللجوء من العراقيين العالقين على الحدود الشرقية لبولندا مع بيلاروسيا".وطالبت السفارة أيضاً، "بتقديم المساعدات العاجلة لأنقاذ حياتهم، وتمكين وفود السفارة من استكمال إجراءات أثبات الرعوية وإصدار الجوازات المؤقتة لهم لتسهيل عودتهم الطوعية إلى العراق".