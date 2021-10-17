سياسي مستقل يرجح تولي هذه الشخصية لرئاسة البرلمان

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "العراق يمر بمرحلة حرجة وصعبة وهنالك تداعيات افرزتها المرحلة السابقة وما تضمنتها من تظاهرات شعبية يجعلنا على قناعة كاملة باهمية الابتعاد عن المزايدات والمصالح الضيقة والانطلاق في تشكيل حكومة قادرة على تحقيق تلك المطالب وهذا الأمر لن يتحقق مالم يكن هناك مجلس نواب يعمل بقوة على مراقبة عمل الحكومة وتوفير الارضية المناسبة لانجاح عملها".واضاف الشمري، ان "شخص الحلبوسي سبق له وان نجح في مشواره التنفيذي حين كان محافظا للانبار وجعل منها مثالا يشار له بالبنان امام الجميع، كما انه وخلال تصديه لمنصب رئيس البرلمان فقد استطاع تمرير العديد من القوانين المهمة والمفصلية في مشوار العملية السياسية كقوانين الانتخابات بنظامه الجديد والمحكمة الاتحادية ومجلس الخدمة الاتحادي والضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين التي كانت مثار جدل طيلة الدورات التي سبقتها".واكد ان "استمرار الاستقرار في رئاسة مجلس النواب معناه ضمان استقرار عمل البرلمان في دورة برلمانية نعتقد انها مهمة وحساسة لانها ولدت من رحم انتخابات استثنائية ومن الواجب ان تكون مخرجاتها ذات قيمة عليا للشعب العراقي والعملية السياسية برمتها".