الكاظمي يوجه رسالة للنواب الجدد

وقال الكاظمي، خلال حضوره احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة الاعظمية، وفق بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، إن "السياسة أصبحت تعني لدى البعض مفاهيم الابتزاز، والكذب، والتدليس، والصراع، وخداع الناس".وأضاف، "اليوم نفي بعهدنا أمام شعبنا بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة، والناس اختارت من يمثلها، وهؤلاء النواب الجدد سيمارسون دورهم في مجلس النواب الجديد"، مردفاً "النواب الجدد عليهم واجبات أخلاقية ووطنية تجاه شعبهم، بل عليهم واجب إعادة ثقة الناس بالعمل السياسي، وإعادة الثقة بالديمقراطية".وتابع، أن "النواب الجدد عليهم أن يستحضروا القيم الدينية العالية، وسيكون منهج نبينا محمد (صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم) في رعاية الناس والعدل والصدق والأمانة حاضراً في ضمائرهم وهم يؤدون القسم كنواب جدد".وأشار إلى أن "الحكومة الحالية مرت بظروف عصيبة من أزمات مالية واقتصادية وصحية المتمثلة بكورونا وعدد كبير من التحديات الأخرى، ولكننا تجاوزناها"، مستدركاً: "نحن أمام مرحلة جديدة نستلهم فيها كل العبر والدروس الماضية، وعلينا أن نضع أيدينا بأيدي بعضنا، ونتجاوز الخلافات والاجتهادات الحزبية، أو الشخصية؛ للعبور ببلدنا إلى بر الأمان، وتوفير ما يستحقه شعبنا من رفاه واستقرار وبناء".وأتم الكاظمي، حديثه بالقول "إن رسولنا الأعظم هو رسالة أخلاق وعمل وتضامن، والقيم المحمدية هي قيم العدل والمساواة والنزاهة؛ وعلى هذا الطريق سنمضي معاً لخدمة الأجيال القادمة".