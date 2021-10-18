تنسيقية "المقاومة" العراقية تصدر بياناً من أربع نقاط بشأن الانتخابات

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، "إلى شعبنا الغيور وبالأخص أبناء عشائرنا الأصيلة وجماهير ومحبي المرشحين الذين سُرقت أصواتهم في أسوء عملية انتخابية جرت في العراق وربما في العالم أجمع، لا شك ولا ريب في ان لكم كامل الحق في التظاهر السلمي للتعبير عن رفضكم وسخطكم جراء ما حصل ويحصل من سرقة لإرادتكم وأصواتكم من قبل مفوضية الانتخابات وما تقف خلفها من إرادات محلية ودولية لا تريد الخير لعراقنا الغالي وشعبنا الحر الأبي الرافض لكل أشكال الاحتلال والتطبيع، ونتفهم مطالبكم المشروعة والمدعومة بالأدلة العقلية وبالأرقام الواضحة، لإعادة الحق الى أصحابه ومن أجل تفويت الفرصة على من يريد استغلال تظاهراكم السلمي كما أستغلت التظاهرات السابقة".وأضاف البيان، "نتمنى منكم ان تُفوّتوا الفرصة على خفافيش الظلام من البعثيين وأتباع السفارات ومن معهم؛ عبر الآتي:أولاً : نبذ كل من يريد الإضرار بالمصالح العامة والخاصة؛ بل يجب حمايتها من قبلكم.ثانياً: عدم السماح بقطع الطرق وتعطيل مصالح الناس لأنكم مشاريع لخدمة الشعب وتحقيق مصالحه.ثالثاً: قواتنا الأمنية هي درع العراق وحصنه المنيع وهيبتها وأحترامها واجب شرعي ووطني وأخلاقي، وكنتم وما زلتم خير عونٍ وسندٍ، فحافظوا على هيبتهم واحترامهم كما حفظوكم وبذلوا الأرواح لأجل سلامتكم وأمنكم .رابعاً: نؤكد على القوات الأمنية البطلة ان يكونوا للمظلوم عوناً وللعراق وشعبه حصناً كما عهدناكم .