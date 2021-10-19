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مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي
سياسة
2021-10-19 | 07:50
المصدر:
السومرية نيوز
1,071 مشاهدة
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".
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جلسته الاعتيادية
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