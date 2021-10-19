التيار الصدري يصوب نحو الأحزاب الخاسرة في السباق الانتخابي

وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الربيعي "التقى بمقر الهيئة ببغداد سفير روسيا الاتحادية لدى العراق ايلبروس كوتراشيف، حيث جرى بحث مجمل التطورات على الساحتين المحلية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك ، كما تم مناقشة نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين اول الجاري".وأضاف الربيعي، أن "المفاوضات تسير بشكل مريح وجيدة جدا وان هناك تفاهمات كبيرة وسيتم تشكيل الحكومة في وقت قياسي".وتابع، "هناك بعض الأحزاب كانت تنادي قبل الانتخابات بالاغلبية السياسية لكن بعد خسارتها تريد التوافق السياسي دون ان تعلن ذلك صراحة وتريد بهذا التوافق ان تبقي الدولة تمشي مشية الاعرج وتتلمس لمسة الاعمى ، مشيرا الى انه يجب ان تكون ثنائية ( السلطة - المعارضة ) لإيماننا بوجود رقابة حقيقية من المعارضة على الحكومة لتقويمها ومراقبة أداءها".