مجلس الوزراء يصدر أربعة قرارات خلال جلسة اليوم

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
سياسة
محليات
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
قمة بغداد
للنساء فقط
منوعات
البابا في العراق
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
تسجيل أعلى حصيلة إصابات بكورونا في دولة آسيوية
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

مجلس الوزراء يصدر أربعة قرارات خلال جلسة اليوم

سياسة

2021-10-19 | 12:04
مجلس الوزراء يصدر أربعة قرارات خلال جلسة اليوم
15,097 مشاهدة

أصدر مجلس الوزراء، الثلاثاء، أربعة قرارات خلال جلسته التي عقدت اليوم.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها مناقشة مستجدات الأحداث في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها".

وفي بداية الجلسة، استعرض الكاظمي، وفق البيان "الاوضاع العامة في البلد ، واخر المستجدات السياسية والامنية والاقتصادية".

وأشاد رئيس الوزراء "بالعملية الأمنية النوعية التي نفذها الأبطال في جهاز المخابرات، وأدت إلى إلقاء القبض على الإرهابي (أبو عبيدة بغداد)، العقل المدبر لعدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت الأبرياء والممتلكات العامة والخاصة، وأكد السيد الكاظمي مواصلة الجهود الأمنية والاستخبارية لملاحقة جميع الإرهابيين والمجرمين، وكل من تورط بالدم العراقي".

وفي سياق الجلسة، جرى استعراض التقرير الوبائي لجائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وأهم الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة لمواجهة الجائحة، وتأمين العلاجات والمستلزمات المطلوبة، فضلاً عن توفير اللقاحات عبر منافذ التلقيح وبانسيابية عالية.

وبعد مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، أصدر مجلس الوزراء القرارات الآتية:

أولاً/
- تخصيص وزارة المالية (3000000000) دينار، فقط ثلاثة مليارات دينار، إلى مديريات الماء في المحافظات من احتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021؛ لتأمين مادة الكلور بحسب ما جاء بالجداول المرفقة ربط كتاب الهيئة العامة للتنسيق بين المحافظات المرقم بالعدد (ت/ 1204)، المؤرخ في (1 أيلول 2021)، استناداً إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

- تخويل وزير المالية صلاحية إجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لتأمين مبلغ (1000000000) دينار، فقط مليار دينار إلى مديريات الماء في المحافظات، استناداً إلى أحكام المادة (4) من قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2021.

ثانياً/ إقرار توصيات اللجنة العليا لبناء المدارس بشأن تعديل قرار مجلس الوزراء (326 لسنة 2019)، بحسب الآتي:

1. تعديل الفقرة (3) من القرار المذكور آنفاً لتصبح: (يكون الإشراف والارتباط للإدارة التنفيذية بالأمانة العامة لمجلس الوزراء).

2. تعديل الفقرة (5/ثانياً/أ)، باستبدال عبارة: (الجهة المستفيدة)، بعبارة: (الجهة المتعاقدة).

3. إحالة تنفيذ المدارس إلى الشركات الصينية (Power China)، و(Sinotes)، استناداً إلى توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة، ومنحها سلفة تشغيلية لا تزيد عن (10%) لقاء خطاب ضمان من مصرف معتمد.

ثالثاً/ الموافقة على ما يأتي:

1. تخويل وزير الخارجية صلاحية التوقيع على مشروع إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية قبرص بصيغتها المعدلة من مجلس الدولة استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.

2. قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير الخارجية، ووفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

رابعاً/
1. تخويل وزير الخارجية صلاحية التوقيع على مشروع إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة من سمة الدخول، بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية كوريا الجنوبية بصيغتها المعدلة من مجلس الدولة، استناداً إلى أحكام المادة (80/سادساً) من الدستور.

2. قيام وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير الخارجية، ووفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء؛ من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
14:33 | 2021-10-19 14:33
14:26 | 2021-10-19 14:26
14:26 | 2021-10-19 14:26
المزيد
اعلان
اعلان
الرافدين يطلق قروضاً بقيمة 50 مليون دينار دون كفيل لهذه الفئة
43.27%
02:35 | 2021-10-18
الرافدين يطلق قروضاً بقيمة 50 مليون دينار دون كفيل لهذه الفئة
02:35 | 2021-10-18
طقس الايام الاربعة المقبلة في العراق وموعد سقوط الامطار
14.79%
03:26 | 2021-10-18
طقس الايام الاربعة المقبلة في العراق وموعد سقوط الامطار
03:26 | 2021-10-18
تنسيقية &quot;المقاومة&quot; العراقية تصدر بياناً من أربع نقاط بشأن الانتخابات
11.15%
13:48 | 2021-10-18
تنسيقية "المقاومة" العراقية تصدر بياناً من أربع نقاط بشأن الانتخابات
13:48 | 2021-10-18
توضيح جديد من المرور العامة بشأن لوحات المركبات
11.05%
16:46 | 2021-10-18
توضيح جديد من المرور العامة بشأن لوحات المركبات
16:46 | 2021-10-18
مجلس الوزراء يصدر أربعة قرارات خلال جلسة اليوم
10.1%
12:04 | 2021-10-19
مجلس الوزراء يصدر أربعة قرارات خلال جلسة اليوم
12:04 | 2021-10-19
بالفيديو.. اعترافات المسؤول عن &quot;تفجير الكرادة&quot;
Play
9.65%
15:40 | 2021-10-18
بالفيديو.. اعترافات المسؤول عن "تفجير الكرادة"
15:40 | 2021-10-18
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
علم وعالم
رياضة
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.