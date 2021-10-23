الحكيم: الجميع خاسر إذا ما ذهبت الأمور إلى الإنسداد السياسي

اعتبر زعيم تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، السبت، أن الجميع خاسر إذا ما ذهبت الأمور إلى الإنسداد السياسي.

وقال الحكيم خلال استقباله وزير الخارجية فؤاد حسين، بحسب بيان لمكتبه، "نؤكد على أن المفوضية والسلطة القضائية تتحمل مسؤولية النظر بجدية للطعون والشكاوى المقدمة من المرشحين والقوى السياسية، لإعطاء صورة ناصعة عن الديمقراطية في العراق".

وشدد على "ضرورة اتباع الطرق القانونية والسلمية من قبل الجميع في المطالبة بحقوقهم"، مبيناً أن "الجميع خاسر إذا ما ذهبت الأمور إلى الإنسداد السياسي".

وحث الحكيم الجميع على "التنازل لصالح العراق وشعبه الذي ينتظر أن تسهم الإنتخابات في تغيير واقعه الخدمي والمعيشي".