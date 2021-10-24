التيار الصدري: نسعى ان يكون العراق عامل جذب للاستثمار

الربيعي وخلال لقائه السفير الألماني لدى بغداد أوله دييل، قال "نسعى ان يكون العراق عامل جذب للاستثمار"، مضيفاً أن "الحكومة المقبلة هي حكومة تنفيذ البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين".وأشار إلى أن "البرنامج الحكومي يحتاج الى عمود فقري يستند عليه وهو محاربة الفساد وبدونه لايمكن اصلاح الدولة وبناء المؤسسات"، واصفا الفساد "بالافة التي تلتهم كل مايمكن انتاجه ولايمكن تقديم شيء دون القضاء عليه".