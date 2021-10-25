علاوي يبرق إلى الأسد ويستنكر "الحملة الظالمة" على سوريا

وذكر المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الأخير أرسل برقية الى الرئيس السوري بشار الأسد، دعا خلالها الى حوارٍ جادٍ في اطار مصالحة وطنية حقيقية، مؤكدا ان استقرار سوريا مرتبط بمصالحة وطنية ناجزة تأخذ سوريا الحبيبة الى مستقبل واعد وزاهر".وأضاف علاوي بحسب البيان، "كلنا ثقة ان تحقق ذلك فأنه سيكون سداً بوجه الإرهابيين الذين يحاولون النيل من عزيمة واخوة ووحدة شعب سوريا البطل".كما دعا علاوي الى "اطلاق حوار وطني سوري يهدف الى تحقيق مصالحة وطنية غير مشروطة ومقرونة بإجراء تعديلات دستورية واضحة فضلا عن تسهيل عودة النازحين واللاجئين والمشردين بأمان الى ديارهم وتأمينهم وتعويضهم، فضلا عن تشكيل وزارة تتكون من معارضين ووزراء لم يكونوا مساهمين في الفساد والاعتداء على المواطنين".كما قدم زعيم ائتلاف الوطنية في برقيته "جملةٍ من المقترحات والآراء الى القيادة السورية معربا عن امله بأن حكمة ووعي القيادات السورية سيكون سببا في ابعاد سوريا عن الكوارث والأزمات وايصالها الى بر الأمان".