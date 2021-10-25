الكاظمي وميقاتي يبحثان تنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والدولية

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل ميقاتي والوفد المرافق له، الذي وصل إلى بغداد ظهر اليوم في زيارة رسمية، لبحث سبل تعزيز التعاون بين العراق ولبنان، وتنسيق المواقف الثنائية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك".ورحّب الكاظمي، وفق البيان، "بالوفد الضيف، مؤكداً أهمية تعميق العلاقات العراقية-اللبنانية بما يخدم الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى أن العراق يتطلع إلى توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، فضلاً عن تعزيز التنسيق في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه".من جانبه، أشاد ميقاتي "بالمواقف العراقية المساندة للشعب اللبناني، وكذلك بالخطوات التي نجح بها العراق إقليمياً في تعزيز سياسة التهدئة، وتغليب لغة الحوار والتواصل البناء".