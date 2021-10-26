تحالف "تقدم": استهداف قرية الرشاد يدق ناقوس الخطر

اعتبر تحالف "تقدم"، الثلاثاء، أن استهداف قرية الرشاد في المقدادية بمحافظة ديالى يدق ناقوس الخطر، داعياً الى الاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الناطق الرسمي باسم التحالف يحيى المحمدي في بيان، "ندعو القائد العام للقوات المسلحة الى التحقيق بالحادث الذي شنته فلول الارهاب في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى والذي راح ضحيته عدد من المدنيين الابرياء".

وأكد المحمدي أن "الخروقات الارهابية المتكررة تتطلب وقفة جادة لمراجعة الخطط الامنية لاسيما في المناطق المحررة"، معتبراً أن "مثل هذه الهجمات التي تطال المدنيين تربك المشهد الامني وتزعزع الاستقرار".

وأشار المحمدي الى أن "استهداف الارهاب لقرية الرشاد في ديال يدق ناقوس خطر يهدد العراقيين كافة"، معرباً عن أمله أن "يكون الجميع بمستوى المسؤولية وأن لا يطول الخلاف السياسي بشأن نتائج الانتخابات والاسراع بتشكيل الحكومة الجديدة".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة 18 شخصاً بهجوم مسلح في المقدادية بمحافظة ديالى.