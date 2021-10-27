ائتلاف النصر يوجه رسالة بعد الهجوم الأخير في ديالى

وذكر الائتلاف في بيان تلقته السومرية نيوز، إن "الإرهاب الداعشي ينشط في أكثر من موقع، وهي حالة خطرة حذرنا من اتساعها، ودعونا إلى جعل الأمن أولوية بإدارة الدولة، لضمان الحفاظ على الأمن والإستقرار الذي تحقق بعد سحق داعش".وشدد النصر بحسب البيان "على ضرورة جعل الملف الأمني على رأس أولويات العمل الحكومي، ورصد الإمكانات كافة له، وتكاتف الشعب والمؤسسات والقوى السياسية معاً لاستئصال بقايا الإرهاب، وعدم السماح بإعادة ظروف 2014 بأي شكل من الأشكال".