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الكاظمي يوجه بتشيكل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات إنتاج الكهرباء

سياسة

2021-10-31 | 06:39
الكاظمي يوجه بتشيكل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات إنتاج الكهرباء
3,060 مشاهدة

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، بتشيكل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات إنتاج الكهرباء في بغداد والمحافظات.

وقال الكاظمي خلال زيارته وزارة الكهرباء ولقائه بكادرها المتقدم، "نجتمع بكم اليوم كي نستبق فصل الصيف القادم، بوضع خطط من شأنها تجاوز الأخطاء الماضية فيما يخص الكهرباء"، مبينا ان "وزارة الكهرباء رغم كل التحديات الكبيرة التي واجهتها السنة الماضية، المتمثلة بالإرهاب والتخريب الذي استهدف الأبراج، وكذلك التحديات الأخرى، تمكنت من تجاوز العديد منها، بل إن العراق سجل أكبر إنتاج للطاقة خلال العام الحالي".
 
واضاف، "يوجد الكثير من الأخطاء الماضية في هذا الملف الحيوي، والذي من دونه تتوقف المصانع والمعامل، بل حتى الحياة، وسنعمل بكل قوة ومسؤولية على تجاوز العوائق في هذا الملف".
 
وتابع، ان "الوزارة مرت بعقبات عديدة منذ بدايتها المتمثلة بسوء التخطيط والفساد، وكذلك وجود تعطيل بسبب الإجراءات الإدارية والبيروقراطية والقوانين".
 
واوضح رئيس مجلس الوزراء، "تابعت شخصياً مع المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء والوزارات الأخرى تطورات الطاقة، ووجهت بتشيكل خلية أزمة لمواجهة النقص في ساعات إنتاج الكهرباء في بغداد والمحافظات"، مشيرا الى اننا "نعمل بكل حرص وبخطط مدروسة مستقبلية لتنويع مصادر الطاقة، والإسراع بإنشاء محطات الطاقة النظيفة مع أفضل الشركات العالمية، وقد قطعنا شوطاً كبيراً في هذا السياق".
 
وذكر ان "ترشيد الطاقة ظاهرة حضارية، فضلاً عن أهمية تفعيل الجباية لضمان استمرارية الإنتاج والتغذية"، لافتا الى ان "تطوير كادر الوزارة من الأمور المهمة التي على الوزارة الاهتمام بها؛ لمواكبة التطور الحاصل في مجالات الطاقة والأمور الإدارية وغيرها".

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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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