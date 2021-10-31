الاتحاد الكردستاني ‏يدعو لسد "‏‏الفراغات" بين البيشمركة والجيش

دعت تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك، الأحد، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى سد "الفراغات الأمنية" بين البيشمركة والجيش.
وقالت التنظيمات في بيان، إنه "في الوقت الذي تعرضت له قوات البيشمركة بمرتفعات (زوركة زراو) التابعة لناحية بردي ضمن محافظة كركوك الى هجوم لارهابيي داعش، والذي استشهد فيه مع شديد الاسف اثنان من مقاتلي البيشمركة الابطال واصابة عدد اخر بجروح، الا ان بعض القوى والاطراف التركمانية والعربية العراقية بدلا عن ادانة هذا العمل الارهابي، قامت باصدار بيان بالضد من قوات البيشمركة وقرار للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، تضمن الاعلان فيه انها ضد تشكيل قوة مشتركة بين البيشمركة والجيش العراقي".
وأضافت أن "رفض مبدأ (الشراكة والتنسيق) من اجل حماية ارواح وممتلكات المواطنين بجميع قومياتهم هو بحد ذاته يثبت ان تلك السياسات لا تخدم مكونات كركوك بل تخدم اجندات طائفية لا غير ويزعزع استقرار المجتمع المتآخي في كركوك".
ودعت التنظيمات وفق البيان القائد العام للقوات المسلحة العراقية الى "الاسراع في سد الفراغات الامنية بين قوات البيشمركة وقوات الجيش العراقي كون ارهابيي داعش يستغلون هذه الفراغات ويشكلون تهديداً على ارواح وممتلكات المواطنين وامن كركوك"، معتبرة أن "سد الثغرات والفراغ يتم بتشكيل قوة مشتركة في تلك الحدود لتعزيز الوضع الامني ووأد اوهام الارهابيين في زعزعة امن واستقرار المحافظة وارعاب مواطنيها".
وكان مصدر أمني أفاد، أمس السبت، بمقتل اثنين من عناصر البيشمركة بهجوم مسلح قرب محافظة كركوك.