الصدر يدعو الى حكومة "أغلبية وطنية"

دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأحد، الى "حكومة أغلبية وطنية" مستقبلاً.



وقال الصدر في تغريدة على "تويتر"، أدناه نصها، "لا ينبغي القول بأن لي خلافاً مع الكتل السياسية سوى مسألة الاصلاح الداخلي ومسألة الفرق بين الوطنية والتبعية".