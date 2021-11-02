وزير الخارجية يُشارك في المُؤتمر الـ26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية

وذكر بيان للخارجية تلقته السومرية نيوز، إن "فؤاد حسين شارك في المؤتمر بمُشارَكة وفود تمثل نحو 200 دولة، لبحث سُبُل التقليل من الانبعاثات بحلول عام 2030 والمُساعدة في تحسين الحياة".ومن المقرر أنَّ يُشارَك أعضاء الوفد العراقيّ في العديد من اللجان الفنية والتي تخص العمل المُشترَك معاً لمُواجهة التغيرات المناخية والتي تواجها دول المنطقة في إطار التهديدات المُنبثقة من الحرارة الكونية، بحسب البيان".وأضاف البيان، إن "وزير وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، بحث مع الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون، التطورات الإقليميَّة والدوليَّة، وتطوير العلاقات الثنائيَّة وسُبُل تعزيزها نحو المزيد من التعاون الثنائيّ المُشترَك بما يخدم المصالح المُشترَكة للشعبين، وتطرق الوزير إلى العمليّة الانتخابيّة التي جرت في العراق ومسارها ونتائجها، وفي جانب آخر تم الاشارة إلى ظروف إعادة البناء في الموصل".وفي لقاء آخر جمع وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مع وزير الدولة لشُؤُون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البريطانيّ السيِّد جيمس كلفيرليّ، وجرى خلال اللقاء بحث سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين، وأهميّة التشاور حول القضايا ذات الاهتمام المُشترَك، وفق ما جاء في البيان.وأوضح بيان الخارجية، إن "حسين وكلفيرلي ناقشا أيضاً تطوّرات الأوضاع السياسيّة في العراق، والانتخابات التي جرت في العراق بتاريخ 2021/10/10، كما بحث الوزيران عدد من القضايا الإقليميَّة والدوليَّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك".من جانبه، أكد "كليفرلي دعم المملكة المتحدة للعراق سياسيّاً واقتصاديّاً، ورغبته في تطوير العلاقات مع العراق على الصُعُد كافة".