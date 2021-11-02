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مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية برئاسة الكاظمي
سياسة
2021-11-02 | 07:12
المصدر:
السومرية نيوز
1,210 مشاهدة
عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".
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مجلس الوزراء
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النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
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