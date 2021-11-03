الحكيم يحذر من أجندات الفتن وعودة الصراعات الطائفية الى ديالى

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الاربعاء، أن محافظة ديالى لطالما مثلت مدينة للتآخي وعراقا مصغرا ومضربا للأمثال في التعايش السلمي بين أطيافها ومكوناتها وعشائرها.

وقال الحكيم في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الأمس القريب يشهد اختلاط دماء شبابها وتظافر عزيمتهم من أجل درء المد الداعشي الأسود عن ربوعها"، محذرا من "أجندات الفتن وعودة الصراعات الطائفية إليها وتحت أي مسمى"، داعيا "العقلاء والشيوخ ووجهاء العشائر والنخب المجتمعية والكيانات السياسية على التنبه لهذه المخططات الأثيمة وضبط النفس ووضع حد لتدهور الأوضاع فيها. وحمل الحكيم "الأجهزة الأمنية ممارسة مسؤوليتها القانونية في حفظ الأمن وحماية أرواح المواطنين.

