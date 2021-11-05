عضو بالديمقراطي الكردستاني يتحدث عن منصب رئيس الجمهورية

السومرية نيوز/ بغداد

اكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان، اليوم الجمعة، ان منصب رئيس الجمهورية المقبل سيحسم بالتوافق وليس بالاكراه، فيما اشار الى ان الوقت مبكرا للحديث عن الجهة التي ستقدم مرشح المنصب.



وقال باجلان في حديث للسومرية نيوز، إن "المباحثات داخل البيت الكردي تجري على قدم وساق سواء من قبلنا مع الاتحاد الوطني او مع باقي القوى الكردستانية"، مبينا ان "الجميع ليس لديهم أشكال من الذهاب الى بغداد بتحالف قوي و رصين يدعم الحكومة المقبلة وحقوق المواطن الكردستاني".

وأضاف باجلان، ان "منصب رئيس الجمهورية ما زال الوقت مبكرا للحديث عنه، لكنه سيكون بالتوافق بين الحزبين الرئيسيين في الاقليم، سواء كان للاتحاد الوطني او الديمقراطي الكردستاني"، لافتا الى ان "المنصب سيتم حسمه بالتوافق وليس بالاكراه، على اعتبار أننا في الديمقراطي الكردستاني نتعامل مع باقي القوى السياسية كشركاء اساسيين وليس بطريقة فوقية بحسب وفق اليات الاستحقاق الانتخابي".