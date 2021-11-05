بعد الحلبوسي والحكيم.. العبادي يستقبل الصدر في بغداد

استقبل رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، اليوم الجمعة، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر في بغداد.

وذكر مكتب العبادي في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "استقبل اليوم، بمكتبه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".