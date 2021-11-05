الكاظمي يوجه باجراء تحقيق شامل حول احداث "المنطقة الخضراء"

وذكرت خلية الاعلام الامني في بيان ورد لـ السومرية ينيوز، أن "الكاظمي شدد على ان التعليمات الصارمة للقوات الأمنية في التعامل المهني مع التظاهرات سارية وان احترام حقوق الانسان الاساسية ، وخصوصاً الحق في التظاهر والتعبير عن الرأي من الاساسيات التي التزمت بها الحكومة".ودعا الكاظمي، "الاطراف السياسية المختلفة الى التهدئة واللجوء الى الحوار".وناشد، المتظاهرين بـ"ممارسة حقوقهم المشروعة باعتماد السلمية وتجنب العنف باي صيغة ومستوى ووسائل".