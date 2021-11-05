المفوضية تنتهي من عد وفرز هذه المحطات

وقالت المفوضية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تعلن عن الانتهاء من عد وفرز المحطات التي قدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق طعون مرشحي الكرخ والرصافة، بحضور ممثلي المرشحين الطاعنين والمراقبين الدوليين والإعلاميين المخولين".وأضافت، أنه "سترفع نتيجة تدقيق هذه الأدلة إلى مجلس المفوضين؛ لاتخاذ التوصية المناسبة بشأنها في ضوء الإجراءات المتبعة".وبينت، أنه "سيشهد يوم غد السبت، النظر في محطات قُدمت بشأنها أدلة ضمن ملحق طعون مرشحي محافظات ذي قار وكركوك وصلاح الدين ونينوى لحسم ملف طعونهم بالكامل، بعد استكمال المراجعة والتدقيق لما قدمه المرشحون في الملحق المشار إليه".