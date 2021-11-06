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نقل الكربولي لأحد مستشفيات بغداد
سياسة
2021-11-06 | 07:27
1,010 مشاهدة
أفاد مصدر مطلع، السبت، بنقل زعيم حزب الحل جمال الكربولي الى مستشفى في بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم نقل جمال الكربولي لأحد مستشفيات العاصمة بغداد لتدهور حالته الصحية"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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