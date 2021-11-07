الكاظمي يتلقى اتصالات من ملوك ورؤساء ومسؤولين عرب

تلقّى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، عدداً من الاتصالات الهاتفية من قادة الدول الشقيقة والصديقة، استنكروا فيها الاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرض له.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الكاظمي تلقّى اتصالاً من عاهل المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط".

واضاف البيان، ان "الاتصالات حملتكلمات الشجب والاستنكار والتضامن، والتأكيد على الوقوف إلى جانب العراق وشعبه وتعضيد أمنه واستقراره، فضلاً عن التأكيد على دعم جهود الحكومة العراقية في مجال الإصلاح، ومحاربة الإرهاب".