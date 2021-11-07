الاسدي: استهداف منزل الكاظمي يكشف عن وجود اجندات خارجية

وذكر الاسدي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "استهداف منزل الكاظمي يكشف بشكلٍ واضح عن وجود أجندات خارجية تعمل على زعزعة أمن واستقرار العراق من خلال التلاعب السيبراني بنتائج الانتخابات حيناً واستهداف المتظاهرين السلميين حيناً آخر ثم استهداف منزل رئيس الوزراء من أجل خلط الأوراق ودفع البلاد الى الفوضى".وأضاف، إن "اليوم نحتاج الى صوت العقل والحكمة لتفويت الفرصة على الأعداء والمغرضين وليكن العراق واستقراره ومصلحة شعبه همنا الاول للوقوف بوجه مشاريع الفتنة وإثارة الفوضى"، مردفا "المجد للعراق ولقواته المسلحة الباسلة ولحشده الشعبي وحمى الله العراق وشعبه من كل سوء".