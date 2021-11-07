العبادي والعامري يبحثان تداعيات نتائج الإنتخابات والإعتراضات عليها

وقال مكتب العبادي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير استقبل العامري لبحث "مستجدات الأوضاع التي يشهدها البلد، وتداعيات نتائج الإنتخابات والإعتراضات عليها، وحق التظاهر السلمي ورفض ما جرى من قتل المتظاهرين والتحقيق فيه، كما جرى إدانة الإستهداف الذي تعرض له أمس منزل رئيس مجلس الوزراء".وتم التأكيد، وفق البيان، على "أهمية العمل من أجل بلورة المواقف التي تحافظ على وضع البلد وأبناء شعبنا".