الكاظمي يؤكد المضي في مشروع الإصلاح وتعزيز قوة الدولة والقانون

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الكاظمي "استقبل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي".وعبر العبادي، وفق البيان، عن "شجبه واستنكاره لحادثة الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء، واصفاً إياها بمحاولة جر العراق إلى فوضى".وجدّد الكاظمي، تأكيده "المضي في مشروع الإصلاح وكل ما من شأنه تعزيز قوة الدولة والقانون، معرباً عن امتنانه للمواقف الوطنية الجادة والمستنكرة للاعتداء، التي صدرت عن مختلف الجهات الدولية والوطنية وأكدت تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق حكومةً وشعباً".