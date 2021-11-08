النصر يبحث مع الديمقراطي الكردستاني تداعيات نتائج الإنتخابات

وقال مكتب العبادي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل في مكتبه، اليوم وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري".وشهد اللقاء، وفق البيان، "مناقشة مجمل تطورات الأوضاع التي يشهدها البلد وتداعيات نتائج الإنتخابات، والحراك السياسي الذي يشهده البلد حالياً".وأوضح، أنه "تم تبادل الرؤى بين العبادي ووفد الحزب الديمقراطي الكردستاني بخصوص المرحلة المقبلة، وأهمية الإستقرار السياسي الذي سينعكس إيجاباً على جميع مفاصل الحياة، وتوفير ما يحتاجه البلد وأبناء شعبنا".