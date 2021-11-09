زعيم ائتلاف الوطنية يستقبل وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني

وذكر المكتب الإعلامي لعلاوي في بيان ورد لـ السومرية نيوز إن "اللقاء بحث جملةً من المواضيع التي تخص الشأن المحلي وفي مقدمتها الانتخابات ونتائجها وتداعياتها".وقال علاوي بحسب البيان، إن "الاوضاع في العراق لا تحتمل مزيداً من التعقيد والتصعيد، مجدداً دعوته الى ضرورة عقد مؤتمرٍ للحوار الوطني يضم جميع القوى السياسية الوطنية، يضع مصلحة الوطن فوق كل شيء ويمهد الى تشكيل حكومة وطنية تلبي طموحات ابناء شعبنا الكريم وتقود البلاد الى شواطئ البر والامان".وأوضح البيان، إن "اللقاء شهد حضور كلاً من كاظم الشمري، حسن شويرد، نديم الجابري، ليلى عبد اللطيف، هاني ادريس ومحمد خورشيد".