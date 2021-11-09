الحلبوسي وسفيرا روسيا وإيطاليا يناقشون نتائج الانتخابات

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم، في لقاءين منفصلين ببغداد، السفيرَ الروسي ايلبروس كوتراشيف، والسفيرَ الإيطالي برونو أنطونيو بمناسبة انتهاء مهام عمله، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية المقبلة".وبحث اللقاء، وفق البيان، "تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق، ونتائج الانتخابات النيابية، فضلاً عن عددٍ من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".