متحدث حكومي يوجز أبرز ما تداوله مجلس الوزراء اليوم

وقال ناظم في مؤتمر صحافي، تابعته السومرية، إن "الحكومة اتخذت الحكمة والهدوء في مواجهة التحديات، مبيناً أن "التضامن الذي شهده العراق مؤخراً أظهر حجم القبول الدولي والإقليمي والمحلي للحكومة واستراتيجياتها".وبشأن كورونا، أشار إلى أن "وكيل وزير الصحة أكد أن الجائحة تشهد انحساراً تزامناً مع زيادة أعداد الملقحين"، موضحاً ان "مجلس الوزراء خول وزارة الصحة لجلب المزيد من اللقاحات".وتابع، أن "مجلس الوزراء يوافق على توصيات اللجنة المتخصصة بوضع الحلول لإنجاز المستشفيات العامة".ووجّه مجلس الوزراء، وفق المتحدث، المحافظين "بمنع التجاوزات على الحصص المائية التي تؤثر سلباً على المدن الجنوبية"، فيما أكد أن "الموارد المائية وضعت خططاً لمواجهة الشحّ المائي تضمن توفير المياه للمواطنين والمزارعين".وأضاف ناظم، أن "مجلس الوزراء خول شركة النفط الوطنية للتفاوض مع شيفرون العالمية لتطوير حقول في الناصرية"، مشدداً على أن "تطوير الحقول في الناصرية سيوفر فرص عمل كبيرة وسيدخل تقنيات متطورة للإنتاج النفطي".