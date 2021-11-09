العراق وقطر يوقعان مذكرة تعاون في ثلاثة مجالات

وقال الناطق الرسمي للوزارة، احمد لعيبي عبد الحسين، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير العدل سالار عبد الستار وقع، اليوم، مع نظيره القطري مسعود بن محمد العامري في العاصمة القطرية الدوحة مذكرة التعاون المشترك في المجالات القانونية والعدلية والتحكيم الدولي".وبين لعيبي، أن "المذكرة تهدف الى تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين ورغبة الحكومة العراقية ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في تعميق الأواصر بين الاشقاء العرب"، مشيراً إلى ان "وزير العدل ونظيره القطري اكدا على حرصهما الكبير لتبادل الخبرات والتجارب وتنفيذها مستقبلا على ارض الواقع وفي كافة المجالات".