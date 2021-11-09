العامري والحلبوسي يؤكدان على التهدئة: المرحلة لا تحتمل التصعيد

وقال مكتب العامري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل اليوم، الحلبوسي في مكتبه بالعاصمة بغداد".وبحث اللقاء، وفق البيان، "تطورات المشهد السياسي وضرورة العمل على تهدئة الاوضاع لان المرحلة الراهنة لا تحتمل المزيد من التصعيد مع التشديد على التعاون والتلاحم في مواجهة التحديات والخروج برؤية موحدة".وناقش الجانبان، وفق البيان، "التحالفات السياسية المستقبلية وتشكيل الحكومة الجديدة".