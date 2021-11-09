الكاظمي ووفد كردي يؤكدان أهمية تشكيل حكومة وطنية

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل، اليوم الثلاثاء، وفد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري، ونقل الوفد تهاني مسعود بارزاني وقيادات الحزب بالنجاة والسلامة من الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء مؤخراً".وأشاد الوفد بحسب البيان بـ"مستوى الإدانة الواسعة للفعل الإرهابي، والتضامن المحلي والدولي الكبير مع العراق حكومة وشعباً إزاء مثل هكذا أفعال إجرامية تستهدف زعزعة استقرار البلاد".وشهد اللقاء "التباحث في مستجدات الأوضاع السياسية، والتأكيد على أهمية تشكيل حكومة وطنية قادرة على مواجهة التحديات الأمنية، وفرض سيادة القانون، وحفظ السلم الأهلي، وبذل المزيد من الجهد؛ من أجل تجاوز الأزمات".