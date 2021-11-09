بن سلمان للكاظمي: السعودية حريصة على أمن العراق

وقال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان، إن الاخير "تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود".وأعرب بن سلمان بحسب البيان عن "استنكار المملكة العربية السعودية للاعتداء الآثم الذي تعرض له رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".ونقل بن سلمان "تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الكاظمي، وتهانيه بالسلامة والنجاة"، مؤكداً "حرص المملكة على أمن العراق واستقراره، وتضامنها مع العراق حكومةً وشعباً في مواجهة التحديات".