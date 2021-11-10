الكاظمي يدعو إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر

دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأربعاء، إلى إطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء اجرى، اليوم الأربعاء، جولة راجلة في أحياء مدينة الصدر وشوارعها شرقي بغداد، التقى خلالها عدداً من المواطنين الذين هنأوا بالسلامة والنجاة من الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف أن "الكاظمي أجرى جولة في شارع الفلاح وسط مدينة الصدر، واطلع على سير أعمال التأهيل والإكساء والتبليط التي باشرت بها أمانة بغداد والدوائر الخدمية، واستمع لاحتياجات المواطنين ومطالبهم، ووقف على مستوى الخدمات المقدمة لهم، ووجه الدوائر الحكومية المعنية بتخطي العقبات التي تعيق تقديم أفضل الخدمات".



ودعا الكاظمي إلى "إطلاق حملة لإعادة إعمار مدينة الصدر تكون مدخلاً لإعمار مدينة بغداد وباقي المحافظات، وفق استحقاق المواطن العراقي بالعيش الكريم والخدمات المناسبة".