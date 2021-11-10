الفياض ووفد كردي يؤكدان أهمية تعزيز الحوار لتجاوز الأزمات

وقال مكتب الفياض في بيان، إن "رئيس تحالف العقد الوطني استقبل اليوم الأربعاء في مكتبه ببغداد وفداً من الاتحاد الوطني الكردستاني وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد لاسيما متابعة وتقييم الوضع السياسي في مرحلة مابعد الانتخابات النيابية".وشدد الجانبان بحسب البيان على "أهمية تعزيز الحوار لتجاوز الأزمات التي تمر بها البلاد، كما وتم التأكيد على ضرورة التعاون المشترك بين المركز والإقليم لحلحلة المشاكل العالقة".