الشابندر: العراق حديقة بلا أسوار ولدينا ثلاث أزمات في البلاد

وقال الشابندر خلال حديث لبرنامج "علناً" الذي تبثه السومرية، إن "التصريح بوجود طرف ثالث باستهداف رئيس الوزراء هو مخرج ومحاولة لخلط الاوراق".وأضاف "لدينا ثلاث ازمات في العراق وهي نتائج الانتخابات وقتل المتظاهرين واستهداف مكتب الكاظمي"، معتبراً أن "العراق حديقة بلا أسوار يعشعش بها بلا رقيب".ولفت الشابندر الى أن "السلطة اصبحت مغرية للجميع وهناك صراع على السلطة فقط"، مشيراً الى أن "الحرب الشيعية الشيعية هدف يخطط له منذ زمن بعيد وهناك خشية من شيعة العراق اكثر من غيرهم لان الطائفة هدف صهيوني".