تفاصيل اجتماع الكتلة الصدرية مع الاتحاد الوطني الكردستاني

وذكرت الهيأة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "لجنة الكتلة الصدرية المفاوضة برئاسة حسن العذاري، استقبلت وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة خالد شواني لعقد اجتماع مهم في مقر الهيأة السياسية للتيار الصدري بالعاصمة بغداد".وبحسب البيان، "رحب رئيس اللجنة الصدرية المفاوضة بزيارة الوفد الضيف إلى مقر الهيئة السياسية"، مؤكدًا على "أهمية الشروع بمرحلة جديدة تضمد جراح العراقيين وتفتح صفحة من العمل الجاد لخدمة أبناء الشعب كافة وتؤسس لنهضة شاملة على مختلف المستويات".وأضافت الهيأة، "جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالشأن الداخلي وفي مقدمتها الانتخابات النيابية وما أفرزته من نتائج، والتطرق إلى ضرورة تنظيم العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان ضمن الإطار الدستوري الذي حدد الحقوق والواجبات لكل جانب".واعرب، "رئيس وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن سعادته لزيارة الهيئة السياسية للتيار الصدري ولقاء اللجنة الصدرية المفاوضة"، مبينًا أن "هنالك الكثير من المشتركات الوطنية التي تجمعهم بالتيار الصدري والتي تهيئ الأرضية لتفاهمات ثابتة، وفق البيان.