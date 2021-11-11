العراق وفرنسا يبحثان تداعيات ظاهرة تهدد العالم برمته

وقالت الخارجية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "استقبل في مبنى الوزارة ببغداد، السفير الفرنسيّ لدى العراق أريك شوفالييه، لبحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المُتبادلة للشعبين والبلدين وكل المنطقة، إلى جانب تطوير التعاون الاقتصاديّ والتجاريّ والعمل المُشترَك في مُواجهة تحديات الإرهاب، ومُكافحة الفساد واسترداد الأموال، وحماية البيئة ومُواجهة التغيّر المناخيّ".كما بحث اللقاء، "التطورات في المنطقة ذات الاهتمام المُشترَك، حيث جرى التأكيّد على أهميّة تخفيف التوترات والركون إلى الحوار في حل المسائل العالقة من أجل إرساء السلام في المنطقة والمُرتبط بأمن واستقرار العراق وعودة دوره المُحوريّ".وناقشا أيضاً "ملف المهاجرين العراقييّن العالقين على الحدود البيلاروسيّة والبولنديّة".وأكد الوزير العراقي، أن "الحكومة العراقيَّة أتخذت خطوات فعليّة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى العراق وهناك إمكانية لفتح خط طيران من بغداد أو أربيل إلى بيروت وثم إلى مينسك".