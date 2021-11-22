الكاظمي يبحث مع وزيرة الخارجية السويدية جملة من الملفات في بغداد

وذكر بيان لرئاسة الوزراء ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل وزيرة خارجية السويد آن ليندي والوفد المرافق لها، وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التعاون المشترك بين بغداد وستوكهولم، فضلاً عن مناقشة الدور العراقي الإقليمي والدولي، ومتابعة مقررات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، وكيفية المضي في تنفيذها".وأضاف، "وشهد اللقاء أيضاً بحث ملف الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها عصابات داعش داخل العراق، والتأكيد على محاسبة مرتكبيها، فضلاً عن دعم المناطق المحررة".وأكد الكاظمي وفق البيان، على "ضرورة تطوير علاقات التعاون بين العراق والسويد والاتحاد الأوروبي، ولاسيما في المجال الأمني والحرب ضد عصابات داعش الإرهابية، وكذلك في مجال الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لعمل الشركات السويدية داخل العراق".ونقلت الوزيرة الضيف تحيات الحكومة السويدية لرئيس مجلس الوزراء، وأشادت بالدور الإقليمي للحكومة العراقية في تعزيز استقرار المنطقة عبر انتهاجها سبل الحوار والتهدئة، وفق البيان.وختم البيان، "وعبرت وزيرة خارجية السويد أيضاً عن تطلع بلدها للمزيد من التعاون الثنائي بين العراق والسويد في مختلف المجالات والصعد".