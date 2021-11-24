الصدر يحسم جدل الحكومة التوافقية

وقال الصدر في كلمة خلال استقباله عدداً من المرشحين المستقلين الفائزين في الانتخابات، إن "الانتخابات الأخيرة أفرزت مهماً يتمثل بظهور طبقة من المستقلين".وأشار إلى أن عمليات شراء المستقلين، مبيناً أن "بعض الأحزاب تسعى إلى استمالة المستقلين إما بالترغيب أو الترهيب، المستقل ليس له ميليشيا فيخاف، ما يؤدي إلى أخذ أصواتهم ورفع متحزبين على حسابهم، هذا ما يحدث فعلاً".وأوضح، "مع ذلك هذه هينة بالنسبة للنقطة الثانية، فبعض الجهات لا تتورع عن القتل، خاصة أنّ هذه الانتخابات وفي حال سقوط نائب يترشح آخر من جهة أخرى موفق الأصوات الانتخابية، مطالباً بحماية النواب المستقلين، ومنع الاعتداء عليهم وترهيبهم أو ترغيبهم، وأنا مستعد أن أؤدي أي خدمة بهذا الخصوص".