الخزعلي يتحدث عن سبب مشكلات العراق الحالية ويحذر من الأسوأ

وقال الخزعلي في كلمة حول تطورات المشهد السياسي، إن "وضع البلد كان سيئا قبل الانتخابات وعلى أساسه تم الاتفاق على إجراء انتخابات مبكرة لنقله إلى الأفضل"، لافتاً إلى أنه "من الواضح أن بهذه الانتخابات وسط الاعتراضات والإشكالات يعني ان وضع البلد سينتقل الى الأسوأ".وبين، أن "الحال الموجود في البلد هو حال انسداد سياسي واضح"، معتقداً أن "المشكلات الحالية بالبلاد سببها الانتخابات وطريقة إجرائها والنتائج التي حصلت منها".وأشار الخزعلي إلى، "جماعات (لم يسمها) فرضت سيطرتها على المراكز الانتخابية وقامت بطرد مراقبي الكيانات السياسية".