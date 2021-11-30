عبر وفد ممثل عنه.. الصدر يبعث رسالة إلى محافظ نينوى

بحث محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الثلاثاء، مع وفد من الكتلة الصدرية عدد من الملفات السياسية والأمنية والخدمية.

وقال المكتب الإعلامي لمحافظ نينوى في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المحافظ نجم الجبوري استقبل وفدا ممثلا عن مقتدى الصدر برئاسة حازم الاعرجي يرافقهُ القيادي في الكتلة الصدرية حاكم الزاملي".

وأضاف البيان انه "تم خلال اللقاء الذي حضره عدد من مسؤولي المحافظة التباحث حول عدد من الملفات والقضايا التي اشار اليها الصدر في رسالة نقلها الوفد إلى الجبوري بما يخص مدينة الموصل والتاكيد على دعمه لجهود المحافظ وادارته المحلية في مجالات الاعمار واعادة النازحين وغيرها من الملفات".